هند البحرينيّة تُعلّق على توسّط أحلام لها لدى تركي آل الشيخ.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت المطربة هند البحرينية على كلّ من تعجّب لطلب الفنانة الإماراتية أحلام من رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربيّة السّعوديّة تركي آل الشيخ، استضافة هند في فعاليات موسم الرّياض.

وشاركت هند البحرينية الملقّبة بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، متابعيها عبر حسابها في إنستغرام صورة تجمعها بأحلام، وعلّقت عليها: "الكثير ما يعرفون العلاقة الطيبة الحلوة اللي تجمعني بأختي الغالية أم فاهد عشان كذا استغربو تغريدتها وفهموها بطرق مختلفة، وهالإنسانة واقفة جنبي بكل شي مش بس بهالتغريدة".

وتوسّطت أحلام لدى رئيس هيئة الترفيه في السّعوديّة وطلبت منه عبر "تويتر" أنْ تكون هند ضمن الفنانين المشاركين في "موسم الرّياض" الذي تبدأ فاعلياته في شهر أكتوبر.

وقالت في تغريدة: "مساء الخير عندي طلب من سعادة المستشار المعالي تركي آل الشيخ، أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض لها جمهور رائع وراقي وكبير وهي وردة البحرين وصوت رائع وتستحق الدعم بنت البحرين وصوته الأول وهي متشوقة لجمهورها السعودي".

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ومن جانبه، ردّ المستشار تركي آل الشيخ بالموافقة على طلبت الفنانة الإماراتية، قائلا: "Ok".

وكانت أحلام نفت قبل نحو 3 سنوات ما تردد عن صلة قرابتها بالفنانة البحرينية، إذْ علقت على أحد معجبيها بخصوص علاقتها بهند البحرنية عبر إنستغرام بأنّ كلّ ما يتمّ تداوله مجرّد إشاعة.

يُذكر أنّ المطربة المصرية أنغام أحدث المنضمّات إلى حفلات السّعوديّة بعدما طالبها رئيس هيئة الترفيه بالمشاركة في إحياء حفل من حفلات اليوم الوطنيّ السّعوديّ، إذْ غرّد لها عبر حسابه في تويتر بقوله: "فينك ماشاركتيش معانا"، فأجابته قائلة: "أنا معاك طبعًا، ده تشريف"، فرد عليها آل الشيخ: "يبقى مع أبونورة في حفل 22 إن شاء الله".