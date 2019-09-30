محمد الخامس الذي أبهر كبار النجوم بصوته.. هل يبقى سبب وفاته مبهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي أحد نجوم برنامج "فنان العرب" عن عمر ناهز 26 عامًا بولاية وادي سوف جنوب الجزائر في ظل ظروف غامضة حتى الآن.

وتضاربت الأنباء بشأن وفاة محمد الخامس بين من يقول إن والده عثر عليه جثة هامدة أمام مدخل البيت حين كان متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وبين من يقول إن الفنان الراحل لقي مصرعه في حادث سير.

وطالب معجبو الفنان على مواقع التواصل االاجتماعي المسؤولين بالكشف عن سبب وفاته، والتحقيق بالقضية بشكل أوسع وأدق.

ويرصد "فوشيا" أبرز المحطات في حياة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي النصر الذي امتلك اسمًا مميزاً ساعده كثيرا في رحلته الفنية، حيث تشابه مع اسم ملك المغرب السابق بجانب أنه امتلك أيضًا صوتًا أبهر الجميع من خلال مشاركاته الكثيرة في برامج اكتشاف المواهب العربية كمشترك جزائري تمكن من فرض خامة صوته ونال إعجاب لجان التحكيم والجمهور العربي حتى لُقب بـ"بلبل وادي سوف".

بدأ الراحل محمد الخامس مشواره الفني في الغناء وهو بالحضانة، حيث امتلك الموهبة منذ نعومة أظافره وشارك بصفة مستمرة في كافة الحفلات المدرسية التي جعلته يُثبت قدرته على الغناء.

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وشارك زغدي في عدة برامج غنائية على غرار "ألحان" و"شباب" والموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول" الذي عُرض عام 2013 ثم شارك في العام 2015 ببرنامج "محمد عبده وفنان العرب" الذي يُعد أحد نجومه، وقال عنه عبده حينها: "هذا نجم جاهز لخوض مسيرته الفنية"، كما لقي استحسان الفنانة أصالة التي كانت إحدى أعضاء لجنة البرنامج التحكيمية.

ويُعد محمد الخامس هو الفنان الجزائري الوحيد الذي وصل إلى نهائي أحد البرامج العربية، ذلك البرنامج الذي مكّنه من المشاركة في العديد من الحفلات والمهرجانات الوطنية خاصة أن اسمه أصبح معروفا في الساحة الفنية.

واتخذ الفنان الراحل النجم التونسي صابر الرباعي مثلاً أعلى له، رغم تأثره بالفنان المصري الكبير عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأيضًا أم كلثوم، لكنه تمنى تحقيق نصف ما وصل إليه "الرباعي" خلال مشواره الفني.

واختلف محمد الخامس مع إحدى شركات الإنتاج المصرية التي حاولت احتكاره بطريقة تعسفية حسب تصريحات سابقة له بعد أن كان على بعد خطوة من التوقيع معها، حيث حددت له نسبة فوائد لا تفوق الـ20% ما اعتبره تقليلاً من شأنه.