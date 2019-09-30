وفاةُ محمد الخامس نجم برنامج "آراب أيدول" في ظروف غامضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت قناة النهار الجزائرية، اليوم الإثنين، وفاة الفنان الشّاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج "فنان العرب"، في ولاية الوادي الجزائرية جنوب شرقي البلاد، في ظروف غامضة.

وذكرت القناة أنّ زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتًا أمام بيته في حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف، وتمّ اكتشاف جثته أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تمّ تداوله، أنّه توفي في حادث مرور.

وقالت مصادر مقربة من الفنان إنّه تسلّق عمودًا كهربائيًا من أجل القفز لمنزله لأنّه فقد مفتاح المستودع لركن سيارته، فسقط منه ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما ذكرت بعض المواقع المحلية الجزائرية، إنّه تعرض للقتل، بجوار منزله.

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ونعته الفنانة فلة الجزائرية عبر حسابها الخاصّ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة له وعلّقت: "الله أكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

كما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ بوفاة الفنان محمد الخامس الزغدي الذي أطلّ في برنامج "آراب أيدول" في العام 2013 ونال إعجاب لجنة التحكيم التي كانت مؤلّفة حينها من الفنان اللبنانيّ راغب علامة، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الموزّع الموسيقيّ المصري حسن الشافعي.

يُذكر أنّ الضّحيّة كان أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب3" محمد الخامس زغدي (ابن مدينة وادي سوف).