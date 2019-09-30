مسلسل جمان يروّج لتسلّط الرجل والعنف.. والجمهور: "كرهتونا الزواج"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار المسلسل الكويتي "جمان" في حلقاته الـ 3 الماضية حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة بعد المشكلة التي وقعت بين بطليه هشام "مهند الحمدي" وجمان "نور الغندور"، بسبب غيرة الأوّل المبالغ فيها على زوجته وإصراره على ارتدائها الحجاب عند الخروج من المنزل، بالإضافة لتعدّيه بالضرب عليها.

وكانت مشكلة هشام وجمان قد بدأت في الحلقة الـ 18 عندما طلب منها عند الخروج من المنزل بدون حجاب، ليقوم بعدها بضربها بسبب ردّها المستفزّ له، فيما أثار ردّ جمان على موضوع الحجاب عندما أجابت زوجها: "خلي أمك تتحجب أول" حالة من الجدل في موقع تويتر، مُعتبرين أنّ هذا الرّدّ يحمل بعض العدائية والتي قد تؤثّر على المشاهد خاصّة أنّ علاقة حبّ هشام وجمان بدأت قوية جدًا ومميّزة في بداية الحلقات.

أكثر ما أغضب الجمهور هو ظهور جمان في الحلقة الـ 20 وقد نفّذت رغبة زوجها بارتدائها الحجاب، بالرّغم من تعرّضها للضّرب والعنف.

وعلّق الجمهور أنّ العمل يشجّع الرّجال على العنف وفرض آرائهم بالقوّة خاصّة أنّ جمان وهي من المفترض شخصية مُتعلمة وواعية ومثقفة رضخت في النهاية لكلام زوجها وسامحته على عنفه وضربه، مُستذكرين قضايا العنف التي عاشها المجتمع العربي والعالم مؤخرًا بسبب ترويج بعض الدراما لهذه المشاهد على أنّها طبيعية.

كما علّق الكثيرون أنّ المسلسل وبالرغم من انتمائه لفئة الرومانسية إلا انّه صوّر الزّواج على أنّه مشروع فاشل ومليء بالمشاكل والعنف، حيث اعتبر العديد أنّهم بعد مشاهدتهم للمسلسل أصبح لديهم عقدة من الزّواج والارتباط.