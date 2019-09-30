طلعت زكريا يؤكد لم أتخذ قرارا بشأن فيلم "حريم كريم 2" مع مصطفى قمر

قال الفنان طلعت زكريا، إنه لم يتخذ القرار النهائي للمشاركة في فيلم حريم كريم الجزء الثاني مع الفنان مصطفى قمر، متنمياً تكون فكرة الجزء الثاني جديد ومختلفة عن الجزء الأول.

وأضاف طلعت لـ"اليوم السابع" : نعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل فيلمه الجديد" الخوذه" للاستقرار على الأبطال المشاركين فى الفيلم بشكل نهائى، ونعمل على وضع التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

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يشار إلى أن فيلم "حريم كريم" عرض عام 2005، وشارك في بطولته مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وريهام عبد الغفور، وعلا غانم، وطلعت زكريا وإدوارد، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس

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