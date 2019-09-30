رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الجيم على "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو لها خلال ممارستها التمارين الرياضية استعرضت خلاله رشاقتها.
يذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم جديد يحمل اسم "ليلة حب"، وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الاختلافات التي طرأت عليهم وعلى طباعهم، وهو ما يؤدي إلى نشوب العديد من الخلافات.
ويشارك في الفيلم رانيا يوسف، هبة مجدي، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هاني، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.
وكان آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف الأسبوع الماضي خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
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