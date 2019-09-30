السقا وهنيدى صداقة عمرها 20 عاما صورة بألف معنى

الصداقة من أجمل وأهم الصفات التى تظل باقية على مر السنين، والصديق الحقيقى هو الذى يبقى طول العمر بجانب صديقه، على الرغم تحديات ومشاغل الحياة، وهذا ما فعله النجم أحمد السقا مع النجم محمد هنيدى ضاربين أروع الأمثلة فى الصداقة التى تخطت العشرين عاما.

شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورتين إحداهما نادرة من حفل زفافه على مها الصغير عام 1999 وبجانبه محمد هنيدى وزوجته، والأخرى من مهرجان الجونة فى دورته الثالثة بحفل الختام، وعلق عليها قائلا، "حافظ دائماً على أصدقائك الحقيقين، دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل".

ونالت صورة أحمد السقا إعجاب العديد من متابعيه الذين عبروا عن حبهم الشديد للنجمين، مشيدين بحفاظهما على صداقتهما طوال السنوات الماضية.

وكتبت الفنانة بشرى، "جميلة الصورة بألف معنى"، وكتب الفنان عمر سعد، "ربنا يزيدكم حب وخير"، كما رد محمد هنيدى بطريقته الكوميدية على الصورة، قائلا، "عشرين سنة يااااااه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة".

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وسلم النجم أحمد السقا جايزة الإبداع الفنى للنجم محمد هنيدى فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى.

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