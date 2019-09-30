القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان علاء مرسي، إن زميله الراحل علاء ولي الدين تحمل مسئولية أسرته في سن صغيرة، عقب وفاة والده، مضيفًا أنه كان مشغولًا طوال الوقت بوالدته وأخويه "خالد" و"معتز".
وتابع مرسي خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "علاء طلب مني وأنا مسافر عمرة، أجيبله مسك أحمر، وعندما رجعت وأعطيته له أخرج كفنه وقالي المسك للكفن بتاعي".
وأضاف: "من المواقف التي لا تنسى مع علاء ولي الدين، أني كنت أمرُ بضائقة، وفوجئت بعلاء يتصل بي، وقالي اذهب للبيت وصلي ركعتين وأدعو الله بدعاء معين للفرج، وبالفعل فرجها الله عليا بعدها على طول، علاء كان بيمثل أخ كبير ليا أنا وهنيدي وأشرف عبدالباقي".
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- علاء مرسي مع حسن حسني في "قهوة بورصة مصر"
كانت هذه تفاصيل خبر علاء مرسي يكشف سرًا جديدًا عن الراحل علاء ولي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.