علاء مرسي يكشف سرًا جديدًا عن الراحل علاء ولي الدين

قال الفنان علاء مرسي، إن زميله الراحل علاء ولي الدين تحمل مسئولية أسرته في سن صغيرة، عقب وفاة والده، مضيفًا أنه كان مشغولًا طوال الوقت بوالدته وأخويه "خالد" و"معتز".

وتابع مرسي خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "علاء طلب مني وأنا مسافر عمرة، أجيبله مسك أحمر، وعندما رجعت وأعطيته له أخرج كفنه وقالي المسك للكفن بتاعي".

وأضاف: "من المواقف التي لا تنسى مع علاء ولي الدين، أني كنت أمرُ بضائقة، وفوجئت بعلاء يتصل بي، وقالي اذهب للبيت وصلي ركعتين وأدعو الله بدعاء معين للفرج، وبالفعل فرجها الله عليا بعدها على طول، علاء كان بيمثل أخ كبير ليا أنا وهنيدي وأشرف عبدالباقي".

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