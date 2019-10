شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد إيقونة الجمال مونيكا بيلوتشى الـ 55..أعرف أهم أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم إيقونة الجمال الإيطالى مونيكا بيلوتشى بـ عيد ميلادها الـ 55، حيث ولدت يوم 30 سبتمبر من عام 1964، في سيتا دي كاستيلو، بـ إيطاليا، واستطاعت خلال مشوارها الفنى أن تضع اسمها ضمن أهم نجمات جيلها ويستعرض الخليج 365 أبرز أفلامها بمناسبة عيد ميلادها.

ولدى مونيكا بيلوتشى تاريخ حافل بالإنجازات فى السينما المعامية، حيث شاركت في 75 عمل سينمائى ودرامى، منهم فيلم La riffa الإيطالى الذى عرض فى 1991 أولى خطوات مونيكا فى طريق النجومية وهوالفيلم الذى شاركها بطولته جوليو سكارباتى، ماسيمو جينى، إيلينا كانتارون وكان من تأليف وإخراج فرانشيسكو لاوديو، وتدور أحداث الفيلم حول فرانشيسكا، المرأة الجميلة بشكل لا يصدق، التى فقدت زوجها وبعد وفاته تكتشف عدم وفائه وتركه لمبلغ هائل من الديون.

كما شاركت في Spider in the Web، The Best Years of a Life، Nekrotronic، Spectre، It Happened in Saint-Tropez، The Private Lives of Pippa ، The Man Who Loves، Dolce & Gabbana Parfums ، وغيرهم من الأعمال، وكان آخر أفلام مونيكا السينمائية الفيلم الصربى On the Milky Road وهو فيلم كوميدى درامى، شارك مونيكا بطولته أمير كوستوريكا وهو أيضا مؤلف ومخرج الفيلم، وهى قصة ليست جديدة حول الحب فى وقت الحروب.

يذكر أن شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينسيا ظهورالنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وزوجها السابق فينسنت كاسيل، حيث شهد المهرجان عرض نسخة جديدة من فيلمهما Irréversible الذي قدماه سويًا في عام 2002.

وكانت قد حضرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الـphoto call الخاص بفيلم "LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE " مع فريق العمل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 الذى انتهى 25 مايو الماضى في مدينة كان الفرنسية.