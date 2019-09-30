شكرا لقرائتكم خبر عن معمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام يعلن اختياره لـ 12مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المشاريع السينمائية اليوم الاثنين اختيار 12 مشروعا في الدورة الأولى من معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، والتي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعاً من 16 دولة.

ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجاتٍ عربيات، كما ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، وذلك بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محلياً وعربياً.



إعلان المشاريع الفائزة في معمل البحر الأحمر السينمائي

يشارك كل مشروعٍ بفريق من مخرجٍ وكاتب ومنتج، وقد ضمّت الأسماء المختارة مواهب صاعدة تقدّم أول أو ثاني أفلامها الطويلة، إضافة إلى أسماء بارزة تقدّم تجاربَ وأفكاراً جديدة، يتنافس المشاركون ضمن البرنامج على منحتي تمويل لإنتاج اثنين من المشاريع بقيمة نصف مليون دولار لكل مشروع، مع فرصة تقديم المشروعين الفائزين كعرض أول في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 2021.

تلتحق المشاريع المختارة في المعمل في برنامج متكامل يضم ثلاث ورش عمل تُعقد بالتعاون مع "تورينو فيلم لاب" في جدة التاريخية بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج، كما يدعم المعمل كافّة مراحل الإنتاج السينمائي ابتداء من السيناريو، وحتى الجوانب التجارية المتعلقة بالتمويل والتوزيع وجذب الجماهير.

تنطلق الورشة الأولى في أكتوبر 2019 ليتم اختتام البرنامج على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس 2020.



ليالي بدر

ضمّت اللجنة التي قامت باختيار المشاريع المختارة أسماء هامة في صناعة السينما العربية والعالمية، بمن فيهم محمود صبّاغ (الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جوليا بيرجرون (مديرة سوق البحر الأحمر السينمائي)، أنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، جاين ويليامز (رئيسة قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي)، سافينا نيروتي (المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب)، كما شارك في قراءة المشاريع المقدّمة للبرنامج كل من فهد الأسطا (كاتب وناقد سعودي)، وليالي بدر (شبكة راديو وتلفزيون العرب)K فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.

محمد حماد

تناولت المشاريع السعودية التحولات السيسو-اقتصادية وأثر الأحداث السياسية، مثل لحظة اكتشاف النفط، وحادثة اقتحام الحرم المكي سنة 1979، كما تناولت أوضاع تهميش المرأة، ونضالها الاجتماعي، فيما عالج أحد المشاريع مسألة نفسية معاصرة تتعلق بمشاعر الوحدة.

وجاءت المشاريع المختارة كالتالي

المشاريع السعودية:

ممارسة التعدد

كتابة وإخراج: ملاك قوتة

إنتاج: بينتلي براون

فيلم رسوم متحركة طويل، يسجّل الحياة اليومية لعدة شخصيات في مواجهة العادات والتقاليد المرتبطة بتعدد الزوجات في السعودية.

بسمة عدلي

إخراج: علي السمين

كتابة: فاطمة البنوي

إنتاج: سارة النواصرة

من ينقذ الدكتور ”عدلي“ بعد طلاقه وتدهور صحته العقلية؟ وهل تستطيع ابنته "بسمة" تخليصه من أوهامه؟

أربعة أوجه للعاصفة

كتابة وإخراج: حسام الحلوة

إنتاج: محمد الحمود

حكاية عن الصراع بين الرؤية المستقبلية والتقاليد، حين يلتقي البدوي السعودي "عيّاد"، والجيولوجي الأمريكي "روي"، صراعٌ سيحدد مصير مستقبل المملكة في مهد إنشائها.

والنجم إذا هوى

كتابة و إخراج: محمد سلمان الصفار

إنتاج: موسى الثنيان

فيلم أنثولوجي عن امرأة واحدة، مملكة واحدة، وحكاياتها المتعددة التي تربطها العادات والتقاليد وتراث ثقافي غني، يمتد من الصحراء الشاسعة، إلى صخب المدينة الحديثة.

رحلة إلى ديزني

كتابة وإخراج: مها الساعاتي

إنتاج: حسين سلام

رحلة من أجل الحب، امرأة سعودية تسافر إلى فلوريدا بحثاً عن الرجل الذي تركها خلفه، لكن الواقع قد يكون مختلفاً عن حكايات ديزني وأميراتها، والنهايات السعيدة.

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شرشف

إخراج: هند الفهاد

كتابة: منال العويبيل

إنتاج: طلال الحربي

كيف أثّرت حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف عام 1979 على الحرية الثقافية والاجتماعية لجيل كامل من خلال قصة "هيلة"، فتاة سعودية بسيطة، تعشق السينما.

المشاريع العربية:

إن شاء الله ولد (الأردن)

كتابة وإخراج: أمجد الرشيد

إنتاج: أسيل أبو عيّاش

مازالت "نوال" تعاني من فاجعة موت زوجها المفاجئ، حين تكتشف أن عليها مواجهة تحديات قوانين الميراث الصارمة، وحماية البيت الذي اشترته ليحويها مع ابنتها.

رحلة الرصاص والخبز (مصر)

كتابة وإخراج: محمد حماد

إنتاج: محمد حفظي، خلود سعد

لقاءُ صدفة بين قاطع الطريق المتوحش "عوض" والشاب المثقف "يوسف"، يؤدي إلى صداقة غير متوقعة، وحياة مليئة بالألم والخيانة والموت.

و صمتت شهرزاد (فلسطين)

كتابة وإخراج: أميرة دياب

إنتاج: راية أبو الرب

على خلفية موسيقى ألف ليلة وليلة، تواجه "شمس" مسؤولية الاختيار، فالمأساة تجبرها على اتخاذ القرار، حتى لو أثّر على حياتها، وعلاقتها بمن حولها.

تحت الأرض (لبنان)

كتابة وإخراج: هادي غندور

إنتاج: حبيب عطية، مولكا مهني

ثلاث إخوان، يؤسسون فرقة موسيقية، يتحدون من خلالها القوات التي احتلت مدينتهم، حتى لو كان الثمن حياتهم!

أنا أرزة (لبنان)

إخراج: ميرا شعيب

كتابة: لؤي خريش

إنتاج: زينة بدران

تسرق "أرزة" سواراً ذهبياً من أختها "ليلى" لشراء دراجة حتى تتمكن من العمل، لكنها لم تفكّر برد فعل ابنها ”كنان“ حين يكتشف الحقيقة!

المترجم العربي (العراق)

كتابة وإخراج: علي كريم

إنتاج: خالد أبو شريف

ممثل يقبل عمل مترجم للاجئين ليتمكن من البقاء في برلين، لكن حكايات اللاجئين ما هي إلا كوابيس لحكايات الحرب التي عاشها بنفسه في العراق.