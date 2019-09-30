بالفيديو| رانيا يوسف تمارس الرياضة في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو وهي تمارس التمارين الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام". وظهرت رانيا، في الفيديو بإحدى الصالات الرياضية "الجيم" وهي تمارس بعض التمارين الشاقة. يُذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها "الآنسة فرح" المأخوذ عن مسلسل أمريكي، وهو دراما رومانسية كوميدية، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.

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