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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
مازح الفنان هاني رمزي، صديقته الفنانة التونسية هند صبري بطريقة كوميدية، معلقا على ربط الجمهور بين إطلالتها في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وصورة له من فيلم "غبي منه فيه".
وظهرت هند صبري خلال الحفل بإطلالة مختلفة مرتدية "بذلة" سوداء.
وأعاد هاني نشر صورة صممها الجمهور، تضم إطلالة هند في الحفل، وأخرى من فيلمه "غبي منه فيه" وهو يقف بنفس الطريقة، معلقًا "نفس الوقفة ونفس الشموخ بس طبعا هند قمر مبروك على الجائزة وتستحقين أكتر من كده لأنك ممثلة عبقرية".
وحصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم "نورا تحلم".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي لهند صبري: ممثلة عبقرية ومبروك على الجائزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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