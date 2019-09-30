حلا شيحة لـ"الخليج 365": لن أقدم جزءًا ثانيًا من "السلم والثعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة حلا شيحة رغبتها في العودة للسينما، بعمل يليق بما قدمته على مدار مشوارها الفني.

وأضافت حلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عايزة أرجع السينما أوي، كل الناس بتقولي انتي يا حلا لازم تعملي سينما، وإن شاء الله أعمل حاجة تضيف ليا".

وعن تقديم جزء ثان من فيلم "السلم والثعبان"، قالت "هيبقى عمل مكرر، وعودتي يجب أن تكون بعمل جديد ومختلف، خاصة أن وقت عرض الفيلم كانت له ظروفه التي تتعلق بالفترة التي ظهر فيها، لذا أفكر أن يكون موضوع أول عمل أعود به للسينما له تتوافر فيه العناصر والظروف التي تناسب الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن أول عمل عادت به حلا شيحة للتمثيل بعد فترة غياب، كان مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وعُرض في السباق الرمضاني الماضي.