هنيدي يعلق بطريقة كوميدية على "تغريدة" السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، على "تغريدة" نشرها الفنان أحمد السقا، لصورة تجمعهما من حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وغرد السقا: "حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين، دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل"، ليرد "هنيدي": "عشرين سنة، ياه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة".

وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، النجم محمد هنيدي، في حفل ختام الدورة الثالثة يوم الجمعة الماضي.