هنيدي يعلق بطريقة كوميدية على "تغريدة" السقا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بتويتر، على "تغريدة" نشرها الفنان أحمد السقا، لصورة تجمعهما من حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
وغرد السقا: "حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين، دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل"، ليرد "هنيدي": "عشرين سنة، ياه والله مروا عليا كأنهم 21 سنة".
وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، النجم محمد هنيدي، في حفل ختام الدورة الثالثة يوم الجمعة الماضي.
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