حلا شيحة لشقيقتيها: "فرحانة بوجودنا مع بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الفنانة حلا شيحة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة تجمعها بشقيقتيها "هنا ورشا"، من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم في 27 سبتمبر الجاري. وعلقت حلا على الصورة "بحبكم وفرحانة بوجودنا مع بعض". جدير بالذكر أن حلا حضرت لأول مرة فعاليات الجونة السينمائي، وأبدت إعجابها بالدورة الثالثة وتحديدًا بمعرض ضم مقتنيات نادرة للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس احتفالًا بمئويته.

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