تراند اليوم : شاهد.. تطاير فستان فنانة شهيرة وإظهار ملابسها الداخلية...



تعرضت فنانة شهيرة، لموقف محرج تكرر مرتين، أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي، بعد ان تطاير فستانها وأظهر ملابسها الداخلية أمام عدسة المصورين.

وتعرضت الفنانة نسرين طافش لموقف محرج على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة المصري "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت نسرين طافش بفستان أبيض قصير ارتفع بسبب الهواء مما جعلها تشعر بالإحراج ولكنها تداركت الموقف ووضعت يدها على الفستان كي لا يرتفع.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها نسرين طافش لهذا الموقف في الجونة بل سبقه نفس الموقف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.