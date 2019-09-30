هازال كايا ستشارك أخيرًا في “العشق الممنوع”.. كيف وافقت؟

نقلت بعض المواقع التركية والصفحات المعنية بأخبار المشاهير أنباء مُفرحة عن موافقة النجمة هازال كايا أخيرًا على المشاركة في فيلم “العشق الممنوع” المأخوذ من مسلسل يحمل الاسم نفسه والذي كانت شاركت في بطولته قبل سنوات طويلة إلى جانب مواطنتها النجمة بيرين سات. وجاءت موافقة كايا هذه بعد تدخل النجم التركي كيفانش تاتلينوغ والذي شارك في بطولة المسلسل إلى جانبها من أجل إقناعها أكثر من مرة، خاصة أنها كانت قررت الابتعاد عن الفن لفترة وذلك من أجل التفرغ لحملها وطفلها الأول من زوجها الفنان والمخرج علي أتاي.

وكشفت هذه المواقع والصفحات أن موافقة كايا الحامل بشهرها الثامن جاءت بعد إصرار كبير من زميلها تاتلينوع بالإضافة لتأكدها أن التصوير لن يبدأ إلا بعد فترة من إنجابها طفلها لانشغال تاتليتنوغ بفيلم آخر. على صعيد مُختلف، رُصدت الفنانة التركية هازال كايا مؤخرًا في مهرجان الأفلام في أضنة، وظهرت مرتديةً فستانًا من الدنيم يصل طوله إلى حد الركبة وعلامات الحمل في الشهر الثامن ظاهرة عليها بقوة، وبدت النجمة التركية بكامل تألقها وسعادتها؛ إذ يبدو أنها تنتظر الأمومة واستقبال طفلها بشوق وحماس كبيرين.