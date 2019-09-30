يارا مع الشيف الشهير بوراك بمنزلها.. وتُعلق: “محتارة شو أطبخله”!

يبدو أنَّ الفنانة اللبنانية يارا تعشقُ متابعة المشاهير والتقاط الصور معهم سواء في مجال الفن أو الرياضة وحتى الطبخ، فبعد التقاطها لصورةٍ جمعتها بلاعب كرة القدم الشهير ميسي ونشرتها عبر حسابها على إنستغرام، أطلت اليوم بصورةٍ أخرى جمعتها بالشيف التركي الشهير بوراك، والذي وصل مؤخرًا إلى بيروت. ونشرت يارا الصورة عبر حسابها على إنستغرام معلقةً عليها: “وصبحية لنصبّح عليكم بمفاجأة، وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزيارة عندي بالبيت، أحلى وأهضم وأقوى”.

وتابعت يارا مازحةً: “والله محتارة شو إطبخله على الغدا، مش عارفة شو بس بدّي إبهرو، شو بتقترحوا ممكن اطبخلوا؟ شكرًا شيف بوراك لزيارتك، نوّرتني وأسعدتني”. وبعد نشرها للصورة توالت ردود الفعل عليها؛ إذ قدم لها البعض نصائح لما ستقوم بطبخه، لكن الرد الطريف جاء من الفنان المغربي دوزي والذي جمعه ديو مع يارا سابقًا؛ إذ قال مازحًا: “بوراق في لبنان وأنا وصلت أخيرًا إلى تركيا ماذا سأتناول؟”، ليأتي رد يارا في المقابل: “دوزي غيّر المسار وتعال إلى بيروت فورًا”.