الليلة.. عرض فيلم "الشهيد" بسينما الهناجر

تعرض قاعة سينما الهناجر، في ساحة دار الأوبرا، الفيلم اللبناني "الشهيد" للمخرج مازن خالد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، وذلك استمرارًا لعروض سينما دول البحر المتوسط، التي تقيمهاالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.
ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم، ندوة، يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوتالديب.
فيلم "الشهيد" ويتحدث عن قصة 4 شبان أصدقاء، جمعهم التهميش، على اختلاف مذاهبهم، فيحاولون الإفلات منه، من خلال فتح صدورهم للبحر، وممارسة رياضة السباحة، والقفز إليه من أعلى الصخور، بارتفاعات مختلفة، وبعد تعرض أحدهم للغرق، يحاول أصدقائه تلقي الصدمة.
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