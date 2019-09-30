الجمعة.. انطلاق مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السابعة عشر

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى لاستقبال فعاليات مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السابعة عشر والمقرر عقده من 4 ل

8 من أكتوبر، تعرض المسرحيات بقاعتى الحكمة والكلمة، يشترك في المهرجان أكثر من 10 عروض مسرحية تقدمها فرق مستقلة.

ويذكر أن بدأ مهرجان الساقية المسرحي الأول عام 2003، إيمانا من إدارة الساقية بأهمية دور المسرح وتأكيدا علي دوره بين الفنون.