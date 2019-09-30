تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى لاستقبال فعاليات مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السابعة عشر والمقرر عقده من 4 ل8 من أكتوبر، تعرض المسرحيات بقاعتى الحكمة والكلمة، يشترك في المهرجان أكثر من 10 عروض مسرحية تقدمها فرق مستقلة.
ويذكر أن بدأ مهرجان الساقية المسرحي الأول عام 2003، إيمانا من إدارة الساقية بأهمية دور المسرح وتأكيدا علي دوره بين الفنون.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. انطلاق مهرجان الساقية المسرحى فى دورته السابعة عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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