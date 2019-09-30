للمرة الثانية فريق ""هير ديبولد أوند كولغا" يحيي حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوى

تستقبل ساقية الصاوى للمرة الثانية عرض روك أند رول حى للفريق الألمانى "هير ديبولد أوند كولغا" غدًا الثلاثاء الموافق1 من أكتوبر بفرعها فى الزمالك بقاعة الحكمة الساعة الثامنة مساءً.

يقدم الفريق مجموعة من أشهر أغنيات الروك أند رول العالمية، ويحملوا معهم من ألمانيا مزيجًا من الكلمات والموسيقى الساحرة التى حتمًا ستستمتعون

بها، بالإضافة إلى مفاجآت يقدمها الفريق للجمهور بمناسبة صعوده لأول مرة على مسرح مصرى.

ويشار إلى أن هير ديبولد أوند كوليجا هى مجموعة روك مكونة من 4 أعضاء من ألمانيا تغطى أغانى كثيرة من العقود الماضية وأغانى كلاسيكية مثل "هوتيل كاليفورنيا"

لفريق ايجلز أو "وندرفول تونايت" لإيريك كلابتون.

ويذكر أن بدأت الفرقة طريقها فى 1970 عندما اجتمع أربعة طلاب شباب لتحقيق حلم الشهرة، ومع مرور السنوات ذهبوا فى اتجاهات مختلفة ونجحوا فى مهن مختلفة، ولكن بعد ما يقرب من 30 عامًا فى عام 2009 تم لم شمل ثلاثة أعضاء من الفرقة لأداء أغانى موسيقى الروك الناضجة التى يتمتع بها الجميع، قدم الفريق أكثر من 200 عرض حى.