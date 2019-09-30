شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الجزائرى محمد الخامس زغدي عن عمر 26 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان الجزائرى الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج "فنان العرب"، بولاية وادى سوف جنوب شرقي الجزائر.

وأعلنت قناة النهار الجزائرية، خبر الوفاة، حيث قالت المذيعة أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.

وأضافت "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، وأنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح "الجراج" لركن سيارته فسقط منه".