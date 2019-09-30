شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..كريم فهمى يتعرض لإصابة أثناء تصوير فيلم "ديدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم كريم فهمى لإصابة فى يده أثناء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "ديدو" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة حيث نشر صورة من كواليسه عبر ستورى انستجرام ظهر فيها يربط يده بدعامة وعلق قائلا "إصابة ديدو" .



فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول ظهور فني لهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع .

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى السينمائية فيلم "على بابا" الذى تم طرحه مارس 2018 إخراج وليد الحلفاوى، تأليف كريم فهمى، تأليف فادى أبو السعود ويشاركه بطولته آيتن عامر، أحمد فتحى، دارين حداد، هيدى كرم، فراس سعيد، منى ممدوح.

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من ناحية أخرى يبدأ النجم كريم فهمى تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ملاك" خلال الأيام المقبلة ويشارك فى بطولته كل من ايتن عامر وصبرى فواز وأحمد صيام وغيرهم .