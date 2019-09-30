شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "انتظار" بمهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية "انتظار" المأخوذ عن عرض "فى انتظار اليسار" لكليفورد أوديتس إخراج إسلام تمام بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ضمن عروض مهرجان المسرح العالمي في دورته السابعة والثلاثين.

تبدأ جميع العروض المشاركة بالمهرجان الساعة السابعة مساء ويعرض يوميا عمل مسرحي من 6 مسرحيات تتنافس علي جوائز المهرجان الذي يستمر حتى السبت 5 أكتوبر الذى سيشهد توزيع الجوائز.

يذكر إن المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.

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المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.