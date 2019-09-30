شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: معنديش مشكلة تجسيد دور أم لبنتين فى "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة نجلاء بدر هذا الأسبوع تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبرمية" بعد الإجازة التى حصلت عليها لحضورختام مهرجان الجونة السينمائى يوم الجمعة الماضى، حيث صورت نجلاء ما يقرب من نصف مشاهدها فى العمل خلال الـ 20 حلقة التى قارب المخرج على تسليمهم للقناة المتعاقدة على عرضه.

وقالت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" أنها لم تخش تقديم دور أم لابنتين فى المسلسل، قمت بتجسيد شخصية أم في مسلسل " رمضان كريم " وفوق مستوى الشبهات " مع يسرا العام قبل الماضى، مشيرة إلى أنها ليس لديها عقد الخوف من هذه الأدوار خاصة أنها ترى اللاتى من عمرها أنجبن وأصبحن أمهات.



الفنانة نجلاء بدر

مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، ومقررعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة وسيناريو وحوارورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين واخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم .

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تدور أحداث مسلسل شبر مية" فى اطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم ولديها منه ابنتين، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين وتحدث المفارقات بعد ذلك.