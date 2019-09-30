شاهد.. عراقية تصف مطار الكويت بـ “الأوسخ” والسلطات الكويتية ترد عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 11:44 صباحاً - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا توضيحيًا حول مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة للعاملين في جوازات مطار الكويت الدولي، وفق ما أوردته صحيفة الراي المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها إن رجال جوازات المطار تعاملوا بكل رقي مع مسافرة من أصول عربية وابنتها طلبتا صرف سمة دخول سياحية للبلاد.

وكان المقطع قد أظهر سيدة دنماركية من أصول عربية تتلفظ بعبارات خادشة وغير لائقة يعاقب عليها القانون بحق جوازات المطار.

وأوضحت الوزارة أن ”المذكورة وصلت إلى المطار وبصحبتها ابنتها على متن إحدى الرحلات، وطلبتا صرف سمة دخول سياحية للبلاد، وعند التدقيق على أوراقهما الثبوتية وجواز سفر الابنة تبين أن صلاحيته أقل من 6 أشهر، ومدون تمديد بخط اليد، وهو ما يخالف شروط صرف سمة الدخول، مما أثار شكوك رجال جوازات المطار، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص للتأكد من صحة التمديد اليدوي من عدمه، حيث لم يتم الاستدلال على صحته، وقامت جهة الاختصاص بإحالتهما الى فندق المطار تمهيدًا لترحيلهما“.

وأشارت إلى أن ”وزارة الخارجية الدنماركية تواصلت مع نظيرتها الكويتية، وأكدت صحة البيانات وصلاحية مدة تمديد جواز سفر الابنة، وعلى الفور تم صرف سمة الدخول السياحية لهما“.