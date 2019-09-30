وفاة نجم برنامج ” آراب أيدول ” في ظروف غامضة

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 11:44 صباحاً - أعلن موقع قناة النهار الجزائرية صباح اليوم الإثنين عن وفاة نجم برنامج آراب أيدول ” محمد الخامس الزغدي ” والذي يبلغ من العمر 26 عاما في ظروف غامضة .

حيث تم العثور على جثته أمام باب منزله في حي الرمال بمدينة واد السوف بالجزائر أثناء خروج والده لأداء صلاة الفجر

وبحسب أقوال بعضا من أفراد العائلة أن سبب الوفاة يعود إلى تسلق محمد لعمود كهربائي من أجل القفز إلى منزله بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع حتى يركن سيارته فسقط من على العمود .

ونشرت الفنانة فلة الجزائرية عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لمحمد الزغدي تنعيه بها .

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وكتبت في تعليقها علي الصورة بكلمات مؤثرة : ” الله اكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ” .

يذكر أن محمد الخامس الزغدي كان قد أطل في برنامج ” آراب أيدول ” في عام 2013 ونال إعجاب لجنة التحكيم .