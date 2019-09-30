شاهد.. نورة العميري تستهزأ بسيارة سائق “أوبر” بسبب “بريستيجها”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 11:44 صباحاً - أثارت الناشطة الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والفنانة الكويتية نورة العميري استياء متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو استهزأت فيه من سيارة يقودها أحد سائقي التطبيق الشهير “أوبر”.

وظهرت العميري وهي تضحك بسخرية من شكل السيارة مع صديقتها بالمقاعد الخلفية بالسيارة دون الاهتمام بوجود السائق ومؤكدة أن ركوبها لهذه السيارة أثر على “بريستيجها” ومظهرها أمام الناس.