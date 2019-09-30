وفاة ملكة جمال فرنسا السابقة وصديقها في حادث دراجة مروع

متابعة بتجـــــــــــرد: قُتلت أمس الأحد ملكة جمال فرنسا لعام 1990 غاييل فواري (Gaelle Voiry) عن عمر 52 سنة وصديقها البالغ من العمر 50 سنة في حادث سير مأساوي.

وفي التفاصيل، بينما كانت الملكة السابقة وصديقها يقودان الدّراجة الهوائية على طريق “Chens-Sur-Léman” في جنوب فرنسا، دهستهما سيارة بعدما اعترضت طريقهما.

ونذكر أنّ غاييل أم لثلاثة أطفال وقد انتُخبت ملكة جمال أكيتان Aquitaine في العام 1989 ثم انتخبت ملكة جمال فرنسا في العام التالي وشاركت في ما بعد بمسابقة ملكة جمال الكون.

وقد عبّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لهذا الخبر، فلطالما عُرفت بحبّها للرياضة والتّزلّج وركوب الدراجات الهوائية.