بعد سنوات من الإحتجاب.. معلومات تجهلونها عن زوجة محمد هنيدي

متابعة بتجــــــــــرد: تصدّرت عبير هنيدي زوجة الممثل المصري محمد هنيدي مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها النادر مع زوجها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بعد سنوات من الاحتجاب والابتعاد عن الأضواء.

وتفاعل روّاد الإنترنت بكثافة مع صور عبير ومحمد هنيدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمن هي هذه الزوجة الّتي أثارت بلبلةً في الساعات الماضية؟

انّها عبير السري مضيف الأسعد، خرّيجة كلية سياحة وفنادق، وتحمل الجنسية المصريّة والسوريّة.

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تزوّجت من محمد هنيدي، وهي ابنة أحد رجال الأعمال السوريين وأمها مصرية.

تفرّغت عبير هنيدي لحياتها العائلية، وأنجبت من محمد هنيدي: أحمد، فاطمة، وفريدة.

واختارت عبير الإبتعاد عن الأضواء لسنوات طويلة فلم تظهر في أي حوار إعلامي مع محمد هنيدي، كيف لا ويتكتّم النجم الشهير على حياته الشخصيّة بكلّ تفاصيلها.