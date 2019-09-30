كيم كارديشيان تُواجه الانتقادات بسبب هذه الدّولة

متابعة بتجـــــــــــرد: شنّت الهيئة الوطنية الأرمينية في الولايات المتّحدة هجوماً على نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان بسبب اختيارها تركيا كدولة لصناعة ماركتها الخاصة بمشدات البطن SKIMS.

وعبر تويتر، كتبت الهيئة الوطنية “رأينا أنك تقومين بصنع بعض منتجات SKIMS في تركيا، أرجوك خذي في عين الاعتبار صنعها في أرمينيا، التي تشتهر بيدها العاملة الحرفية وخدماتها”.

وبدورها، ردّت كيم كارديشيان (38 عاماً) عبر تويتر أيضاً حيث برّرت نفسها قائلة: “حين بدأ حلمي بتأسيس ماركة خاصة بمشدات الخصر، عرفت حينها أنني أريد صنعها بأفضل طريقة ممكنة” وأضافت: “قمنا باستشارة الكثير من الخبراء وبحثنا عالمياً لأفضل إنتاجات، ووجدنا بعضها في تركيا”.

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وشرحت كيم كارديشيان أنها ضدّ التمييز من أي نوع، حتى ضدّ دولةٍ بناءً على الماضي، وكتبت “سأقوم بزيارة أرمينيا خلال أسبوعين وأتمنى أن أخلق فرص عمل للأرمنيين من ضمن منتجات SKIMS في المستقبل”.

وقالت كيم كارديشيان إنه من أجل حدوث أي تغيير، علينا العمل مع جميع الأشخاص، حتى لو هناك اختلافات سياسية.

يُذكر أنّ كيم كارديشيان هي أميركية من أصول أرمينية.