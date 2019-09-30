بعدما حذف أغنية وائل كفوري.. مساري يغنّي لـ جورج وسوف – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما حذف الفنان الكندي من أصل لبناني مساري مقطع فيديو له يظهر فيه وهو يغنّي أغنية وائل كفوري الشهيرة “معقول تشتي بآب” والجدل الذي أثاره بهذا التصرف، نشر مساري عبر حسابه على انستجرام، فيديو جديد وهو يغنّي في السّيّارة أغنية “كلام النّاس” لسلطان الطّرب جورج وسوف.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور خصوصا وأنّ مساري من أشدّ معجبي وسوف وهذه الأغنية بالتّحديد.

وأثار مساري تساؤلات الجمهور حول السبب الذي دفعه لحذف فيديو “أغنية وائل كفوري”، رغم الإنتشار الواسع الذي ناله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.