مالوما يطرح كليب Qué Pena ويحطّم الملايين في أيام!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما فيديو كليب جديد يحمل اسم Qué Pena، يشاركه فيه المغني الكولومبي J Balvin. وحقق الكليب بعد ساعات قليلة على إتاحة أكثر من 15 مليون مشاهدة عرضه عبر قناة مالوما على موقع “يوتيوب”. وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

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