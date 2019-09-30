تعرف إلى أفضل الهواتف الذكية لعام 2019

متابعة بتجــــــــــرد: استنادا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة، تم نشر قائمة لأفضل الهواتف الذكية في العالم.

احتل الهاتف الصيني “ون بلس 7T” المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام “أندرويد” لعام 2019، فالهاتف يتميز بتصميممه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور. واحتل المرتبة الثانية هاتف “iPhone 11” والذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6,1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة. Advertisements وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز “ون بلس” وهو “ون بلس 7 Pro” والذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه. وجاء هاتفا Google – Pixel 3a و Pixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد. خامسا جاء هاتف “ون بلس 6T” الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه، كما ضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e و iPhone XR و Samsung Galaxy Note 10 Plus و Samsung Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus ، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

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