“واتسآب” لن يعمل على هذه الهواتف في 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن تطبيق المراسلة الفورية “واتسآب”، أنه سيوقف نهائيا العمل على مجموعة من الهواتف الذكية، مع بداية العام المقبل 2020، والتي تنتمي لأنظمة تشغيل “أندرويد” و”آي او إس”.

وقال “واتسآب” رسميا عبر صفحته الخاصة بالرد على الأسئلة الشائعة: “إن جميع هواتف “أندرويد” التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة “آيفون” العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم “وآتساب”، مع بداية شهر فبراير/شباط 2020″، بحسب موقع “بزنس توداي”.

وأضاف الموقع أنه لن يتمكن بعض المستخدمين لأنظمة التشغيل القديمة من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأضاف “واتسآب” أن إنهاء دعم التطبيق المملوك لـ”فيسبوك” بالنسبة لهواتف “أندرويد” و”آيفون” لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف “أندرويد” و”آيفون” القديمة.

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ويلجأ تطبيق التراسل الفوري الأشهر إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد و”آي أو إس” أحدث لكي تعمل بشكل صحيح.

وأوضح “واتسآب”، أن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهو السبب الذي جعلها تنهي دعمها لهذه الأجهزة.

وأضاف: “لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث”.