“ديزني” تراهن على نجاح أحدث أفلام أنجلينا جولي

متابعة بتجـــــــــــرد: تراهن شركة “ديزني” الأمريكية على تحقيق أحدث أفلام النجمة العالمية، أنجلينا جولي، الجزء الثاني من فيلم Maleficent ما يقارب من 50 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويأتي رهان “ديزني” أقل من الجزء الأول، الذي حقق 69 مليون دولار خلال أسبوعه الافتتاحي في عام 2014، والذي يطرح رؤية جديدة لرواية “الجميلة النائمة” (Sleeping Beauty)، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.