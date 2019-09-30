8 قصص حقيقية وراء أشهر الأفلام الأجنبية

أحيانًا تكون الحقيقة أغرب من الخيال، لذلك يجد الجمهور متعة خاصة عندما يشاهد فيلما مقتبسا عن قصة حقيقية، إذ يتسنى له أحيانًا معايشة حقب تاريخية مظلمة، وفي أحيان أخرى يستمد الإلهام من قصص النجاة من كوارث حقيقية.

أدركت شركات الإنتاج حب الناس للأفلام المبنية على قصص حقيقية، واستمدادهم الإلهام والعظة من هذه النوعية من الأفلام، لذلك حرصت على ضخ كميات كبيرة منها إلى أفلام عبر تاريخ السينما.

أفضل أفلام مبنية على قصص حقيقية

موقع "تاون آند كانتري" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أشهر وأفضل الأفلام الأجنبية المبنية على قصة حقيقية.

1- The King's Speech "خطاب الملك"







فاز فيلم "خطاب الملك" بأوسكار أفضل فيلم وأفضل ممثل (كولين فيرث) عام 2010.

يتناول فيلم السيرة الذاتية حياة الملك جورج السادس، بعد توليه الحكم خلفًا لوالده، ومحاولاته المستمرة التغلب على مشكلته مع التلعثم بمساعدة إخصائي التخاطب (جوفري راش).

2- Years a Slave "12 سنة من العبودية"





فاز فيلم "12 سنة من العبودية" بأوسكار أفضل فيلم عام 2013، كما فاز بجائزة بافتا أيضا.

يتناول فيلم السيرة الذاتية، حياة سليمان نورثوب، رجل حر أسود البشرة من مدينة نيويورك تم اختطافه عام 1841 وبيع عبدًا وظل أسيرًا لمدة 12 عامًا.

3- Erin Brockovich "إيرين بروكوفيتش"





فازت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس بأوسكار أفضل ممثلة عن هذا الفيلم.

يتناول الفيلم حياة الأم العزباء إيرين بروكوفيتش، التي يتم تعيينها محامية في قرية صغيرة بضربة حظ، وتكون أولى مهامها حل نزاع مع شركة طاقة ضخمة مسؤولة عن تلويث المياه، وهو ما يتحول إلى قضية ضخمة.

4- The Pianist "عازف البيانو"



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فاز فيلم "عازف البيانو" بثلاث جوائز أوسكار عام 2002، كما فاز بجائزة السعفة الذهبية التي تقدم لأفضل فيلم مشارك في مهرجان كان السينمائي.

الفيلم مقتبس عن قصة عازف البيانو البولندي- اليهودي أديسواف سيزيبلمان، الذي نجى من تدمير حي اليهود في وارسو خلال الحرب العالمية الثانية.

5- The Big Sick "ذا بيج سيك"





ترشح الفيلم لجائزة أوسكار أفضل سيناريو عام 2017 إلا أنه لم يفز بها.

استمد صناع الفيلم الإلهام، من قصة الحب الحقيقية لبطل العمل ومؤلفه كوميل نانجاني وزوجته إميلي ف. جوردون، وصراع الاثنين مع الاختلافات الثقافية والعرقية لنشأتهما، خاصةً مع مرض الزوجة.

6- Schindler’s List "قائمة شندلر"



فاز الفيلم بأوسكار أفضل مخرج (ستيفن سبلبيرج) وأفضل فيلم لعام 1993.

الفيلم قائم على حياة رجل الأعمال النازي أوسكار شندلر (ليام نيسون) الذي تمكن من إنقاذ 1000 يهودي.

7- The Aviator "الطيار"



فاز بخمس جوائز أوسكار لعام 2004، من بينها أفضل ممثلة مساعدة (كيت بلانشيت)

يتناول الفيلم حياة الطيار والمخرج الأسطوري هوارد هيوز، ورحلته المهنية منذ عام 1920 وحتى منتصف الأربعينيات.

8- The Farewell "الوداع"

صدر الفيلم في أغسطس/أب الماضي، ولم يرشح بعد لأي جوائز.

الفيلم مقتبس عن عائلة صينية تكتشف قرب وفاة جدتهم، فيقررون أن يخفوا الأمر عنها ويخططوا لتنظيم حفل زفاف كي يجتمعوا معًا قبل رحيلها.