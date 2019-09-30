دينا الشربيني تكشف عن مفاجأة غير متوقعة

Sep 30, 2019
كشفت الممثلة دينا الشربيني عن تحضيراتها لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “زي الشمس” الذي سيعرض في رمضان 2020 على شاشة MBC.
عبّرت “الشربيني” عن سعادتها بالتعاون الذي سيجمعها مع المؤلف تامر حبيب الذي ينكب حالياً لكتابة الجزء الثاني من المسلسل. وأكدت الى أنها تحب العمل مع “حبيب” وذلك بعيدًا عن الصداقة التي تجمعهما.
من جهة أخرى، بدأت “الشربيني” تصوير مشاهدها في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي يجمعها مع كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد وغيرهم، تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله.
نذكر ان دينا الشربيني عُرض لها في شهر رمضان الفائت مسلسل “زي الشمس” الذي جمعها مع أحمد السعدني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، أحمد مالك، تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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