هند صبري تبكي بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي 2019

حصلت الفنانة التونسية هند صبري على جائزة نجمة "الجونة" لأفضل ممثلة عن فيلمها الروائي "نورا تحلم"، خلال اختتام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.وعبرت صبري عن سعادتها الكبيرة، ‏ولم تتمالك دموعها بعد استلام الجائزه، وصرّحت أنها اتفقت على فكرة الفيلم مع المخرجة هند بوجمعة، خلال ‏الدورة السابقة من المهرجان.‏

وأعلنت الفنانة التّونسية أنها فرحة لخوضها هذه التجربة السّينمائية، ووجهت الشّكر للمنتج عماد مرزوق؛ لأنه لم يخف على "نورا" من هند صبري، ‏وقالت: " الناس بيفتكروا انه الفنان لما اسمه بيكبر ببقا عنده حرية أكبر انه يعمل أفلام أكتر.. لكن احنا بننحصر وبيخافوا مننا في السّينما المستقلة".

وأضافت أنها تحارب هذه الفكرة حتى لا يخاف منتجو السّينما المُستقلة من نجوم الصفوف الأولى.

اقرا ايضاً:

صبري تؤكد أن شخصية "فريدة" في "الفيل الأزرق 2" كُتبت بـ"براعة"

Advertisements

وشكرت هند صبري والدتها التي تحمل عنها أطفالها، وتوفر لها المساحة الكافية للعمل، وشكرت زوجها أحمد الشريف، ‏الذي يدعمها ويحبها، ولولا هذا الدعم ما كانت لتنجح بحسب ما قالت، وأرسلت صبري رسالة حب لطفليها.

يشار إلى أن فيلم "نورا تحلم" ينتمي لفئة الأفلام الروائية الطويلة وهو من بطولة هند صبري، ولطفي العبدلي، وبمشاركة كل من حكيم ‏بومسعودي، ‏وإيمان ‏شريف، ‏وجمال ساسي، وسيف الضريف، "ومن إنتاج شركة بروباجندا، عماد مرزوق، ومن إخراج ‏التونسية هند ‏بوجمعة في ‏أولى ‏أعمالها الإخراجية.‎‏ ‏

قد يهمك ايضاً:

هند صبري تحتفل بعرض حلم نورا في الجونة