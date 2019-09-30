شيرين رضا تُعرب عن إعجابها بـ "يوم تلات" التي رقصت عليها في حفل عمرو دياب

أبدت الفنانة المصرية شيرين رضا إعجابها بأغنية "يوم تلات" التي رقصت عليها في حفل طليقها الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في مدينة الجونة على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السّينمائيّ.

وقالت شيرين رضا ، إنّها رقصت على الأغنية بدافع الإعجاب بها، لأنّها تعتبرها موجّهة لها، نافيًة أنْ يكون رقصها بدافع الغيرة لوجود دينا الشربيني التي تجمعها علاقة قوية بعمرو دياب، مردفًة: "أنا ودينا أصدقاء وبنتكلم على الواتساب والأغنية تمثلني مثلما تمثلها".

وأضافت أنّ الجمهور استطاع أنْ يفهم ما يقصده عمرو دياب من الأغنية، موضّحًة أنّ الأغنية من أفضل أغاني ألبوم "أنا غير" وأنّها سعيدة لكونها جزء من الأغنية وتعتبر نفسها بالفعل "أم الخدود حمرا" كما عبّرت في مقطع الفيديو.

وكان عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ قد تداولوا مقطع فيديو للفنانة شيرين رضا، وهي ترقص على أغنية "يوم تلات" في حفل الفنان عمرو دياب في الجونة، حيث ظهرت شيرين، وهي تقول: "أنا أم خدود حمراء".

وأحيا عمرو دياب حفله في الجونة بتقديم عدد كبير من أغانيه المتميزة منها: "ميال، ليلي نهاري، يوم تلات، متغير"، حيث أعرب الهضبة عن سعادته بالحفل وأشاد بمهرجان الجونة ومنظميه لأنهم قدموا شيئًا عظيمًا في الوطن العربي.

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وظهر عمرو دياب في الحفل مرتديًا تي شيرت أبيضَ وبنطلونًا أسودَ وحذاءً رياضيًا أنيقًا.

يُذكر أنّ الحفل حضره عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: دينا الشربيني، وهند صبري، وشيرين رضا، ويسرا، وستيفاني صليبا، وإلهام شاهين، ونجلاء بدر، وآسر ياسين، وبوسي شلبي، وليلى علوي، وأحمد رزق، وغادة عادل، وهاني رمزي، وإنجي علي، ورجاء الجداوي، وأمينة خليل، وأحمد داوود، وزوجته علا رشدي، وهنا شيحة، وباسم سمرة، وحلا شيحة، وغيرهم.

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