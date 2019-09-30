مساري يُغنّي لـ"جورج وسوف" في سيارته







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور العربي من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجدداً مع النجم الكندي من أصل لبناني مساري، وهذه المرّة عبر فيديو جديدة نشره من سيارته عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وهو يؤدي فيه أغنية "كلام النّاس" للفنان جورج وسوف. وذلك بعد التفاعل الكبير والضجة التي أحدثها بمقطع الفيديو الذي غنّى فيه للفنان وائل كفوري "معقول تشتي بآب".

فيما يلي رابط الفيديو من صفحته:



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