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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر لوبيز تحتفل بخطوبتها على أليكس رودريجيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، بخطوبتها على لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، وملايين المتابعين وعشاقها قاموا بتهنئتها على خطوبتها.
ونشرت لوبيز، صور من الخطوبة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت على الصور قائلة: "حفل الخطوبة اليوم الأكثر جمالا وأناقة".
وفى شهر مارس الماضى، طلب أليكس رودريجز الزواج من صديقته جينيفر لوبيز، حيث قدم لها خاتم الزواج، بعد أن ركع على قدمه على أحد الشواطئ، فى مشهد رومانسي.
واحتفلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز بفيلمها الجديد " Hustlers "، والفيلم من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جينيفرلوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم.
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