Jesus is King فيلم جديد لـ كانى ويست يطرح فى 25 أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم جديد بعنوان " Jesus is King " يوم 25 أكتوبر المقبل، حيث سيتضمن موسيقى من ألبوم كاني ويست الجديد، الذى يحمل نفس الإسم.



Jesus is King

وكان قد كشفت سينمات IMAX عن تعاونها مع كاني ويست، حيث سيصدر فيلم Jesus is King حصريًا في مسارح IMAX حول العالم يوم 25 أكتوبر من هذا العام.

وكشفت IMAX في بيان: "تم تصوير فيلم Jesus is King في خلال صيف العام الجارى 2019، الفيلم من تصميم الفنان جيمس توريل، ويدور في صحراء أريزونا المرسومة، كما تتميز هذه التجربة الفريدة بالأغاني الذى اختارها ويست وفقا لتقليد الإنجيل إلى جانب الموسيقى من ألبومه الجديد Jesus is King وكلها مقدمة بصوت وصورة واضحة لـ IMAX."

ومن المقرر أن يتم نشر المزيد من التفاصيل حول الفيلم الجديد في الأسابيع المقبلة، جنبا إلى جنب إلى هذا تم الكشف عن بوستر دعاية رسمي للفيلم، حسبما نشر موقع " hollywoodreporter".

وأطلق النجم العالمى كانى ويست البالغ من العمر ( 42 عاما ) ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم " Jesus Is King " في 27 سبتمبر، وحسب موقع " xllmag " أنه خلال شهر أغسطس الماضى نشرت كيم كاردشيان زوجه كانى ويست صورة لورقة يكتب فيها " Jesus Is King " فى الأعلى و"27 سبتمبر" فى الأسفل وكأنها كانت تريد أن تعلن هى الخبر قبل كاني.

يذكر أن نجم الراب الامريكى كانى ويست بدأ مسيرته الفنية فى 1996 وقدم عدد كبير من الاغانى التى حققت نجاح ملحوظ حول العالم، ومن ابرز هذه الاغنيات " mercy " و" Famous " و" can’t tell me nothing " و" runaway "، وغيرها.