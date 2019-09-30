شكرا لقرائتكم خبر عن "ديدو".. رابع أفلام كريم فهمى كبطل ومؤلف فى نفس الوقت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم كريم فهمى كبطل ومؤلف فى رابع أعماله من خلال فيلم "ديدو" الذى يقوم بتصويره حاليا، وتدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة عقلة الأصبع، والفيلم من إخراج عمرو صلاح ومن بطولة حمدى المرغنى وبيومى فؤاد واحمد فتحى وهدى المفتى ومحمد ثروت ويضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى ظهور كلًا من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.





ولم تكن هذه المرة الأولى التى يشارك فيها كريم فهمى كبطل ومؤلف فقد شارك قبل ذلك فى فيلمه الأخير"على بابا" من بطولة آيتن عامر وأحمد فتحى ومحمد ثروت وصبرى فواز ودارين حداد ومنى ممدوح وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول شخص انتهازى يدعى "على"، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجأ بوجود ابنة له "أيتن عامر" فى سن العشرينات، وتبدأ من هنا المفارقات الكوميدية التى يقع فيه.





وكانت التجربة الثانية لكريم فهمى فى السينما كبطل ومؤلف خلال فيلم "حسن وبقلظ" الذى كتبه وشارك فى بطولته مع الفنان على ربيع ويسرا اللوزى ومصطفى خاطر وأوس أوس وبييومى فؤاد وأحمد فؤاد سليم وإخراج وائل احسان، وتدور أحداثه القصة حول شقيقين ملتصقين ببعضهما البعض "على ربيع، كريم فهمى"، تقع معهما العديد من المواقف الكوميدية، يتورط معهما ابن خالتهما "محمد أسامة" فى مشاكلهما.

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وكانت بداية كريم فى التأليف والبطولة فى فيلم "هاتولى راجل" من حوالى 7 سنوات وحقق نجاح كبير من خلاله وشارك فى بطولته كل من احمد الفيشاوى وايمى سمير غانم ويسرا اللوزى وشريف رمزى واخراج محمد شاكر خضير .