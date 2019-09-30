شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور يبدأ تصوير "شريط 6" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان الشاب خالد أنور تصوير مشاهده الأولى من فيلمه الجديد "شريط 6"، الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص بالعمل، وتجمع المشاهد بينه وبين بطل العمل خالد الصاوى وباقى فريق العمل، ويجسد أنور دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ويواجه العديد من المواقف فى حياته.

ويعقد فريق عمل فيلم "شريط 6" جلسات عمل مكثفة حاليا من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل انطلاق التصوير، بالإضافة إلى الاستقرار على الشكل الأخير لملامح الشخصيات الرئيسية، خاصة أن أسرة الفيلم تبحث عن بطلة نسائية تقف أمام الصاوى، حيث رشح المخرج 3 أسماء يفاضل بينهن، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة.

ويظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة نيللى كريم، ويجسد الصاوى شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشارك فى الفيلم الفنان خالد أنور وأخرون من النجوم الشباب.