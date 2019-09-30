شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ويك إند بعد افتتاحه.. فيلم Abominable يحقق 6 ملايين و 490 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Abominable إيرادات وصلت إلى 6 مليون دولار و 490 ألف دولار في يومين من طرحه، حيث بدأ عرضه في دور السينما المختلفة حول العالم يوم 27 سبتمبر الجارى، والعمل من إنتاج شركة dream works للإنتاج السينمائى.

وانقسمت الإيرادات بين 5 مليون و 600 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 800 ألف دولار في الويك إند الافتتاحى للعمل حول العالم، كما أنه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety" أن الفيلم من المتوقع أن يحقق 20 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد.

وحقق الفيديو الترويجى الأخير لـ فيلم الأنيمشن Abominable مشاهدات وصلت إلى 14 مليون مشاهدة، وتدور أحداث فيلم الأنيمشن Abominable الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة آخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

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الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.

يذكر أن شركة Dream Works كانت قد طرحت فيلم الأنيمشن How to Train Your Dragon: The Hidden World، فى 22 فبراير الماضى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 519 مليون و 896 ألف دولار أمريكى.

وتدور أحداث الجزء الجديد من فيلم The Hidden World عن الوقت الذي يحقق فيه Hiccup حلمه في إنشاء يوتوبيا تنعم بالسلام، تم اكتشاف Toothless لزميله غير المرتب الذى يؤدي إلى غضب Night Nury، ويتم تصاعد الخطر في الداخل ويخضع الجميع لعهد هيكوب كرئيس للقرية، ويجب على كل من التنين والركاب اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذهما.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.