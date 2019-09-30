شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الأسمر يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب هانى حسن الأسمر، حفلًا غنائيًا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر ، على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، ويعقد هانى حاليا عدة بروفات تجهيزاً للحفل.

ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "طمع الدنيا، أدلع يا حلو، مليش أصحاب، كتاب حياتي، ياعم يا جمال، الله يسامحكو"، وغيرها من أغنياته المميزة.

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كان هانى الأسمر قدم مؤخراً برنامج "الشعبى يكسب"، يذاع على شعبى إف إم ، مع المذيعة دينا عادل، وكانت فكرة البرنامج مسابقة فى الغناء الشعبى عن طريق إرسال المستمعين فيديو لمدة دقيقة على صفحة الراديو ويتم فرز واختيار الأفضل وإنتاج أغنية له ويتم إذاعتها على محطات راديو النيل.

يذكر أن هانى الأسمر ظهر مؤخراً ضيف في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس والتى تحدث عن أسرار تذاع لأول مرة تخص والده الراحل المطرب الشعبي الكبير حسن الأسمر، وكيف دربه وساعده على الدخول لعالم الغناء.