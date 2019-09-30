اكتشفها محمد فوزي وأرملة "أسطورة الإسكواش".. 14 معلومة عن "شريفة ماهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة القديرة شريفة ماهر، بعيد ميلادها السابع والثمانين، المولودة في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر عام 1932، ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي معلومات قد لا تعرفونها عن الفنانة الكبيرة:

1- اسمها الحقيقي "هدى ماهر الكفراوي" من مواليد 1932.

2- قالت في حوار لبرنامج "كان زمان" مع الفنان سمير صبري، إن المطرب الراحل محمد فوزي، هو من اكتشفها وقدمها كمطربة، وممثلة.

4- صرحت أن فوزي في أيامه الأخيرة، قال لها: "أنا زعلان إني ملحقتش ألحنلك".

5- وقعت عقد احتكار مع موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، مشترطًا ألا تعمل في السينما إلا معه، وهو الأمر الذي عطلها في بدايتها، بحسب ما قالت فطلبت منه أن يسمح لها بالعمل في السينما مع غيره، فوافق.

6- اختارت عبدالحليم حافظ لبطولة فيلم "تحيا الرجالة" أمامها، لكن مخرج الفيلم كامل الحفناوي رفض عبدالحليم، وطلب المطرب كارم محمود.

برنامج كان زمان

7- من أعمالها "أرحم دموعي، كرامة زوجتي، أعز الحبايب، المصير، والفانوس السحري مع إسماعيل ياسين، وقصر الشوق، ورجل له ماضي".

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شرفة ماهر وسيد زيان في تمثيلية "الزمار"

8- هاجرت إلى السويد عقب زواجها من بطل العالم في الإسكواش الراحل عبدالواحد عبدالعزيز.

9- حصلت على الجنسية السويدية، وارتدت الحجاب.

10- عادت إلى مصر، وشاركت بدور صغير في فيلم المصير، وبررت ذلك بحبها في الظهور مع المخرج العالمي يوسف شاهين، حتى لو ضيفة شرف.

11- قررت إنتاج بعض الأفلام لإبنها طارق عبدالواحد من خلال شركة "هوليود للإنتاج السينمائي"، منها فيلم "ليلة حب حلوة"، ولكنه لم يحقق نجاحًا يُذكر.

12- وفقًا لموقع "السينما دوت كوم"، هي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد.

13- وفي حوار لها مع جريدة الحياة اللندنية، قالت إن الفنان عمر الجيزاوي، وقع في حبها، وصارح إسماعيل يس بهذا الحب، وسأله إن كانت متزوجة، فنفى الأخير رغم أنها كانت متزوجة بالفعل، وذهب الجيزاوي لطلب يدها من زوجها، الذي أقنعه يس إنه والدها، وتعرض الجيزاوي لعلقة ساخنة على حد وصفها.

14- آخر ظهور لها كان في مسلسل "فيفا أطاطا" مع الفنان محمد سعد في عام 2014، وظهرت كضيفة شرف.

شريفة ماهر في أحدث ظهور