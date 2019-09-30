حسني شتا لـ"الخليج 365": "تخوفت من تقديم الصعيدي في بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان الشاب حسني شتا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي يتلقاها عن دوره في مسلسل "بحر" الذي يعرض حاليًا على قناة "الحياة"، من خلال تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شتا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله، الدور ناجح مع الناس، وأنا كنت متخوف جدًا في البداية من فكرة تقديم دور صعيدي لأول مرة من خلال مسلسل بحر، لأن اللهجة الصعيدية مش سهلة".

وأضاف: "المسلسل عامل صدى كبير بين الناس، وحاسس بنجاحه، ونجاح الشخصية اللي بأديها في المسلسل، وأكتر حاجة فرحتني لما قابلت جماعة صعايدة في الشارع وقالولي أنت متقن اللهجة جدًا، وبنحبك ودمك خفيف، ومتفاعلين مع الشخصية، وناس تانية قالتلي عن شخصية سالم لا صعيدي صعيدي بجد، وكمان الناس اللي على السوشيال ميديا بيقعدوا ينصحوني، لا متحبش الغازية، خلي بالك من أخوك، وده بيدل إن الناس متفاعلة مع الشخصية".

مسلسل "بحر" تعرض حلقاته على شاشة قناة "الحياة"، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.​