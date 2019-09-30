تراند اليوم : بعد فيديو السباب .. فيفي عبده تكشف سر اختفائها وتطلب من جمهورها "الدعاء"

بررت الراقصة فيفي عبده لجمهورها أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تداول فيديو لها تتفوه فيه بألفاظ خارجة ضد العديد من الساسة والنشطاء في مصر.

و طالبت الراقصة فيفي عبده جمهورها بضرورة الدعاء لشقيقتها بعد أزمتها الصحية .

وقالت "فيفي" عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "صباح الخير من مصر أم الدنيا، أنا اختفيت لأن أختي في العناية المركزة في حالة حرجة، الرجاء الدعاء لها ولكل مريض بحبكم أوي".

وأصيبت شقيقة فيفي عبده بغيوبة "سكر"، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وظهرت فيفي عبده في فيديو قبل أيام وجهت فيه سبابا بألفاظ خارجة إلى المقاول محمد علي ، والناشط وائل غنيم فضلا عن سبها لثورة 25 يناير المذكورة في الدستور المصري .

وعادت "فيفي" واعتذرت ، مبررة الأمر بأنها كانت "خائفة على مصر".

